Tyrkia legger fram kravliste for å godkjenne svensk Nato-medlemskap

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Foto: Turkish Presidency via AP Photo/NTB Les mer Lukk

NTB

Den tyrkiske regjeringen har lagt fram en liste med krav på sin nettside for å vise hva som skal til for at landet vil godkjenne svensk Nato-medlemskap.