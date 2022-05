Duterte kritiserer Russlands krig

NTB

Filippinenes avtroppende president Rodrigo Duterte retter skarp kritikk mot Russlands president Vladimir Putin for drap på sivile i Ukraina.

Duterte viser til at begge presidentene riktig nok er blitt kalt drapsmenn, men sier at «jeg dreper kriminelle, jeg dreper ikke barn og eldre».

Duterte har tidligere kalt Putin både venn og idol. Det skal være første gang at Duterte kritiserer Russlands invasjon av Ukraina.

Han legger skylden på den tre måneder lange krigen for global prisøkning på olje, noe som har rammet mange land, blant dem Filippinene.

Duterte understreker at han ikke fordømmer Putin, men sier at han er uenig i Putins beskrivelse av invasjonen som en «militær spesialoperasjon». Det dreier seg om en fullskala krig mot et suverent land, påpeker Duterte.