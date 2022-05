Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til tirsdag 24. mai.

* Russland fører total krig mot Ukraina der målet er å forårsake så mange drepte og så store ødeleggelser som mulig, sier president Volodymyr Zelenskyj. Han oppgir at russiske styrker siden 24. februar har skutt 2.275 raketter, fordelt på 1.474 rakettangrep, mot Ukraina og at flesteparten har rammet sivile mål. I samme periode har Ukraina registrert over 3.000 russiske luftangrep, ifølge presidentens tall.

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at president Vladimir Putin er den eneste russeren han vil møte for å diskutere fred.

* Vestens holdning til Russland gjør at Moskva må vende seg østover i stedet for å søke samarbeid, mener utenriksminister Sergej Lavrov. Han nevner land som Kina, India og Iran.

* Ukraina har utstedt arrestordre på landets tidligere president Viktor Janukovitsj. Kyiv anklager ham for forræderi. Janukovitsj har siden 2014 oppholdt seg i Russland.

* En gruppe soldater fra Colombia skal dra til Europa for å trene opp ukrainske soldater i minerydding. Det opplyser forsvarsdepartementet i Bogota.

* Russiske styrkers angivelige tyveri av ukrainsk korn ser ut til å vokse i omfang, melder CNN, som viser til satellittbilder fra havnebyen Sevastopol på Krim-halvøya.