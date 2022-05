Ukrainsk arrestordre på Janukovitsj

NTB

Ukraina har utstedt arrestordre på landets tidligere president Viktor Janukovitsj. Kyiv anklager ham for forræderi.

Anklagene knyttes til en avtale som Janukovitsj skrev under på da han var president i 2010, melder Sky News.

Avtalen forlenget Russlands leie av et marineanlegg på Krim-halvøya.

Avtalen går i Ukraina under navnet Kharkiv-pakten og gjorde det mulig for Russland å beholde svartehavsflåten sin i havnebyen Sevastopol på Krim.

Janukovitsj flyktet fra Ukraina til Russland i 2014 etter masseprotester, samme år som Russland annekterte Krim-halvøya.

Han er fra før dømt til 13 års fengsel in absentia for forræderi. Den saken var knyttet til et brev han hadde sendt til Russlands president Vladimir Putin 1. mars 2014, der han ba Putin sette inn den russiske hæren og russisk politi for å gjenopprette ro og orden i Ukraina.

Janukovitsj har tidligere avvist alle anklager.