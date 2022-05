ECDC: Lav risiko for at apekopper sprer seg bredt

NTB

Risikoen for at virussykdommen apekopper sprer seg blant den øvrige befolkningen i Europa, er veldig lav, mener det europeiske smittevernbyrået ECDC.

– De fleste av de nåværende tilfellene har gitt milde symptomer, og for den øvrige befolkningen er sannsynligheten for spredning svært lav, sa ECDC-sjef Andrea Ammon mandag.

Hun la til at sannsynligheten for at ytterlig spredning gjennom nær kontakt mellom personer som har flere seksuelle partnere, imidlertid blir ansett som høy.

Samtidig melder Verdens helseorganisasjon (WHO) at utbruddene av apekopper i ikke-endemiske områder kan begrenses, og at spredningen blant mennesker kan stoppes.

De ikke-endemiske områder er land der virussykdommen ikke vanligvis har utbredelse, som for eksempel europeiske land. Apekopper er mest vanlig i enkelte områder i Afrika.

– Vi ønsker å stanse overføringen mellom mennesker. Det kan vi gjøre i de ikke-endemiske landene. Dette er en situasjon som kan håndteres, sier en WHO-topp.

De siste ukene har den sjeldne sykdommen blitt oppdaget i flere europeiske land, blant annet Sverige og Danmark. Viruset smitter ved nærkontakt.