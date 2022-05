Magdalena Andersson om Tyrkia: Dialogen kan ta litt tid

NTB

Det kan ta tid før samtalene med Tyrkia om landets motstand mot svensk og finsk Nato-medlemskap finner en løsning, sier Sveriges statsminister.

– Det er bra at vi kan fortsette denne dialogen, men det kommer sikkert til å ta litt tid, sier Magdalena Andersson til TT.

Før Sverige og Finland sendte inn sine Nato-søknader forrige uke virket det som de fleste landene i alliansen var positive til å innlemme dem som nye medlemmer. Men så kom det for en dag at Tyrkia har sterke innvendinger, noe som kan forsinke prosessen.

– I begynnelsen fikk vi jo positive signaler fra Tyrkia på hvordan de ville se på en svensk og finsk Nato-søknad. Nå har vi en dialog på gang. Den kommer til å fortsette og det ser jeg fram til, sier Andersson.

De siste dagene har representanter for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan stilt harde krav for at Tyrkia skal kunne godkjenne Sverige som Nato-medlem.

– Jeg hadde en god samtale med Erdogan i helgen og vi kommer til å fortsette de bilaterale og trilaterale samtalene med Tyrkia, sier Andersson og legger til at samtalene skal skje i «nær tid».