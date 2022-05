Kriser i kø på Davos-møtet

NTB

Ukraina-krigen og krisene som har oppstått i kjølvannet, danner et dystert bakteppe når verdens mektige møtes i Davos denne uka.

Energikrise, matkrise, prisvekst og renteøkninger er blant sakene som står høyt på dagsordenen når rundt 50 statsoverhoder, regjeringssjefer og næringslivstopper fra mandag av er samlet i Davos.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Tysklands statsminister Olaf Scholz, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er blant dem som er påmeldt. Fra Norge kommer blant annet klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

«Historien ved et veiskille» er valgt som overskrift for møtet, noe som slår an tonen for det fire dager lange møtet i det fjonge feriestedet i de sveitsiske fjellene.

– Det er lenge siden vi har hatt så mange kriser på én gang, samtidig som vår evne til å samarbeide er så svekket, sier leder i Verdens økonomiske forum (WEF) og tidligere utenriksminister Børge Brende til Aftenposten.

– EU er styrket

Men samtidig har krigen i Ukraina styrket EUs rolle på den globale scenen, mener han.

– EU har håndtert pandemien bra og stått samlet mot Russland. Flere og flere innbyggere er fornøyd med unionen. Og husk at dette fortsatt er verdens største marked, sier Brende.

Europas grunnverdier med demokrati, frihet og toleranse trolig vil stå sterkere enn noen gang hvis verden ellers beveger seg i gal retning, mener han.

– Mange vil bo og mange bedrifter vil etablere seg i slike land. Jeg tror Europa er forberedt på å ta et tydeligere globalt ansvar, sier Brende.

Klima og handel

I tillegg har klima lenge stått på agendaen i Davos. Slik blir det også i år.

– I tillegg vil behovet for å fortsette den åpne globale handelen og det internasjonale samarbeidet stå sentralt i år. Vi må unngå en todelt verdensorden der Kina og USA frikobler seg fra hverandre, sier Brende.

Hensikten med møtet er å bringe ledende politikere og næringslivet sammen. Det er første gang på over to år at toppene møtes fysisk i Davos. WEFs Davos-møter skjer vanligvis i januar, men ble utsatt på grunn av coronapandemien.

I fjor ble det arrangert et digitalt møte, der Russlands president Vladimir Putin var blant talerne. I år er imidlertid både russiske politikere og forretningsfolk utestengt fra møtet.