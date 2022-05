Fire døde og flere skadd i uvær i Canada

NTB

Fire personer er døde og flere skadd i kraftig uvær i to provinser øst i Canada, opplyser landets myndigheter.

Politiet i provinsen Ontario opplyser at tre personer er døde og flere skadd. En mann døde da et tre falt ned over en campingvogn han oppholdt seg i. En kvinne døde da hun havnet under et tre som falt ned mens hun var på fottur. Den tredje personen døde i hovedstaden Ottawa, men politiet har ikke oppgitt detaljer rundt denne hendelsen.

Det fjerde dødsofferet var en kvinne som druknet da båten forliste på Ottawa-elva, som skiller provinsene Ottawa og Quebec, melder kringkasteren CBC, som siterer lokalt politi.

Lørdag kveld var nesten 900.000 husstander i de to provinsene uten strøm.