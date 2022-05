Zelenskyj: Over 1.800 utdanningsinstitusjoner er ødelagt

NTB

Over 1.800 utdanningsinstitusjoner er ødelagt av russiske styrker siden krigens start i slutten av februar, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Den russiske hæren har ødelagt 1.873 utdanningsinstitusjoner. Omfanget er enormt, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Tallet inkluderer skoler, universiteter, barnehager og andre institusjoner som er rammet av russiske angrep siden krigen startet i slutten av februar, melder CNN.

Zelenskyj sier at Portugal har tilbudt hjelp for å gjenoppbygge ukrainske skoler og barnehager. Tilbudet ble fremsatt av Portugals statsminister Antonio Costa under et møte i Kyiv lørdag, opplyser presidenten.