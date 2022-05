Russland kutter gassen til Finland

NTB

Russland har som varslet kuttet leveransene av naturgass til Finland.

Det bekrefter det finske statseide energiselskapet Gasum lørdag morgen. Planen er nå i stedet å få gass via en rørledning fra Estland.

Gasum sa dagen før at de hadde fått beskjed om at de russiske leveransene ville bli stanset. Begrunnelsen skal være at Finland har nektet å betale den russiske energigiganten Gazprom i rubler.

Også Gazprom bekrefter at leveransene nå er stanset. Selskapet har ikke mottatt rubler fra Gasum, heter det i en uttalelse fra Gazprom.

Gassen kuttens om lag en uke etter at Finland besluttet å søke om medlemskap i Nato, noe Russland har kritisert i sterke ordelag. Naturgass utgjør omtrent 8 prosent av Finlands energiforbruk.

For om lag en uke siden stanset Russland eksporten av strøm til Finland. I tillegg er leveransene av russisk gass til flere andre EU-land blitt kraftig redusert.

Gazprom stanset alt salg av gass til Polen og Bulgaria i slutten av april. Også denne beslutningen ble begrunnet med at landene nektet å betale med rubler.

Flere av landene som nå får mindre russisk gass, gir omfattende støtte til Ukraina i krigen mot Russlands invasjonsstyrker.