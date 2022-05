Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til lørdag 21. mai.

* Russland må stilles økonomisk ansvarlig for ødeleggelsene som landets styrker påfører Ukraina, mener den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj. Han mener at det må opprettes en juridisk mekanisme der alle som blir påført lidelser som følge av Russlands handlinger, vil kunne motta kompensasjon fra russiske midler.

* Den russiske sjakkstjernen Garry Kasparov og den tidligere oligarken Mikhail Khodorkovskij er ført opp på russiske myndigheters liste over utenlandske agenter. Kreml hevder de har mottatt finansiering fra Ukraina og USA.

* Italia og Tyskland gir grønt lys for at russisk gass kan kjøpes uten å bryte sanksjonene, så lenge betalingene skjer i russisk valuta, ifølge kilder som Reuters har snakket med. De to landenes konklusjoner skal være resultat av konsultasjoner med EU-kommisjonen.

* Kredittvurderingsbyrået Moody's nedgraderer Ukrainas gjeldshåndteringsevne for andre gang på tre måneder. Byrået mener det er økende risiko for at den russiske invasjonen av Ukraina kan komme til å påvirke landets evne til å håndtere gjelden.