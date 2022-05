Boeing-romfartøy har nådd fram til ISS

NTB

Boeings ubemannede romkapsel Starliner har koblet seg til Den internasjonale romstasjonen (ISS) etter en vellykket ferd fra den amerikanske delstaten Florida.

– Starliner-romfartøyet har fullført sin historiske første sammenkobling med Den internasjonale romstasjonen, noe som åpner for nye muligheter for å sende mannskap til stasjonen, het det i en kunngjøring natt til lørdag norsk tid.

Sammenkoblingen skjedde fredag klokken 20.28 amerikansk østkysttid.

Da var det gått rundt ett døgn siden oppskytingen fra Kennedy Space Center ved Cape Canaveral. Kapselen ble skutt opp med en Atlas V-rakett.

Oppskytingen var en ubemannet testflygning. To tidligere forsøk har gått i vasken – det ene i 2019 og det andre i fjor sommer, som følge av henholdsvis problemer med programvare og tekniske problemer.

Testflygingen skal legge grunnlaget for framtidig transport av astronauter med Starliner.

Nasa har kalt oppskytingen en stor milepæl, og sier at den tar USA nærmere å ha to uavhengige systemer for å fly oppdrag til og fra romstasjonen.

Fra før har SpaceX sendt astronauter til ISS. I motsetning til SpaceX, som baserer seg på full gjenbruk av romkapsel og bærerakett, er Boeings system delvis gjenbrukbart. Starliner-kapselen kan frakte opptil fire personer.