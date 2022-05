Minst én død og mer enn 20 skadd i tornado i Michigan

NTB

Minst én person er død og 23 er skadd etter at en tornado feide gjennom et lite lokalsamfunn i den nordlige delen av delstaten Michigan i USA fredag.

Det opplyser en sykehustalsmann i småbyen Gaylord, der det bor rundt 4.200 mennesker. Byen ligger om lag 370 kilometer nordvest for Detroit.

Delstatspoliti bekrefter at en person er omkommet, men oppgir et høyere antall skadde enn det helsevesenet gjør. Over 40 ble skadd og er sendt til ulike sykehus i området, ifølge politiet, som varsler en presseorientering lørdag morgen lokal tid.

– Jeg har aldri sett noe slikt i mitt liv, sier ordfører Todd Sharrard.

Videoer og bilder viser at biler er knust og hustak revet av. Trær er veltet og strømledninger har falt ned.

– Hustak ble revet av forretningslokaler som lå i en rekke med lagerbygninger. Campingbiler ble snudd opp ned og ødelagt. En lang rekke utrykningskjøretøy dro av gårde mot østkanten av byen, sier Eddie Thrasher, som satt i bilen sin utenfor en bilrekvisitaforhandler da tornadoen så ut til å være over ham.

Han løp inn i butikken for å søke tilflukt.

– Adrenalinnivået mitt skjøt til værs. Det hele var over etter mindre enn fem minutter, sier Thrasher.