Dommer sier nei til at Biden kan oppheve koronarestriksjoner ved Mexico-grensen

Den amerikanske nasjonalgarden tar hånd om migranter som har tatt seg over Rio Grande til USA fredag, samme dag som en amerikansk dommer sa nei til å oppheve en mer enn to år gammel ordre som har gjort det mulig å hindre folk uten visum fra å ta seg inn i USA fra Mexico. Foto: Dario Lopez-Mills / AP / NTB

NTB

En amerikansk dommer sier nei til president Joe Biden-administrasjonens ønske om å fjerne koronarestriksjonene som er innført ved USAs grense mot Mexico.

Biden-administrasjonen har uttalt at ordren, som ble innført av tidligere president Donald Trump for over to år siden, ikke lenger er nødvendig.

Men republikanske guvernører i over 20 delstater gikk rettens vei for å kreve at ordren fortsatt må gjelde. Fredag utstedte den føderale dommeren Robert Summerhays et pålegg som gir guvernørene medhold.

– Domstolen finner at delstatenes saksøkere har oppfylt alle kravene til midlertidig forlengelse, står det i kjennelsen fra Summerhays.

Ordren som Trump innførte, går under navnet «Title 42». Ordren medfører at alle som tar seg inn i USA uten visum, selv når hensikten er å søke asyl, i praksis blir stanset. Ordren skulle ha utløpt kommende mandag.

Biden-administrasjonen varslet natt til lørdag norsk tid at den er uenig i kjennelsen og at den kommer til å anke Summerhays beslutning.