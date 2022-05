Over 50 skadd da uvær og tornadoer rammet Tyskland

NTB

Kraftig uvær og flere tornadoer rammet Tyskland fredag kveld. Over 50 mennesker ble skadd, og én mann skal ha omkommet i nærheten av byen Koblenz.

Byen Paderborn i Nordrhein-Westfalen ble etter alt å dømme hardest rammet. Her ble 43 mennesker skadd, ifølge politiet.

Tilstanden beskrives som alvorlig for tre av dem, og én ble fløyet til sykehus i Bielefeld.

– Det er kaos her nå, sa en talskvinne for politiet i Paderborn fredag kveld. Hun fortalte om skader på hus og nedblåste trær.

I byen Leipzig lenger øst måtte bandet Rammstein avbryte en konsert i 45 minutter på grunn av uværet.

Kirketårn kollapset

Hele tre tornadoer rammet områder i Nordrhein-Westfalen, ifølge tyske meteorologer. I tillegg til Paderborn ble også Lippstadt og byen Höxter truffet av tornadoer.

Video i sosiale medier viser tak og store mengder bygningsrester som slynges rundt i vinden.

I Lippstadt ble et kirketårn revet ned, og et hundretall mennesker ble innesperret i et badeanlegg da et tre sperret utgangen. De ble hentet ut av brannvesenet.

Døde etter strømstøt

I delstaten Rheinland-Pfalz mistet én mann livet, ifølge TV-stasjonen ZDF. Han fikk strømstøt i en kjeller som var oversvømt av vann etter et kraftig tordenvær. Ulykken skjedde i Wittgert i nærheten av byen Koblenz.

I Bayern ble 14 mennesker skadd da en hytte de hadde søkt tilflukt i ved innsjøen Brombach, sør for Nürnberg, kollapset i stormværet.

Torsdag omkom to franske paraglidere da de ble tatt av et kraftig vindkast i Ballenstedt sørvest for Berlin.

Uværet rammet Tyskland etter flere dager med unormalt varmt vær for årstiden. I Köln ble skolene stengt så elevene skulle få tid til å komme seg hjem.