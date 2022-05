Zelenskyj fordømmer angrep på kulturhus

NTB

Ukrainas president fordømte fredag et angrep på det nylig renoverte kulturpalasset i Lozova i nærheten av Kharkiv, som han anklager Russland for å stå bak.

En video av angrepet viser en kraftig eksplosjon, svart røyk som omhyller kulturpalasset og bygningsrester som slynges til værs. Bygningen ligger like ved et område som er tett med boligblokker, og både biler og fotgjengere er på vei forbi.

En lokal helsetjenestemann, Viktor Zabasjta, sier at sju mennesker ble såret i angrepet, blant dem en elleve år gammel gutt.

Videoen som ser ut til å være hentet fra et overvåkingskamera og har tidskoden 20. mai, er verifisert av Faktisk Verifiserbar.

– Okkupantene har utpekt kultur, utdanning og humanitet til sine fiender. Og de sparer ikke på bomber og raketter, sa Zelenskyj.

Faktisk Verifiserbar skriver at den ukrainske Telegram-kontoen melder at bygget ble truffet av et missil fra stor høyde i vest, mens den russiske Telegram-kontoen sier at det var et kryssermissil som ble skutt ut fra et langtrekkende bombefly av typen Tu-22.