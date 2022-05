Danske dømt til døden for drap i Nigeria

NTB

En 56 år gammel danske er dømt til døden ved hengning for et dobbeltdrap som ble begått i 2018 i Lagos i Nigeria.

Det er to nigerianske journalister som var til stede under rettssaken i Lagos, som informerer dansk TV 2 om dommen via telefon.

Den danske mannen var tiltalt for å ha drept sin nigerianske kone, den 37 år gamle sangerinnen Zainab Ali med kunstnernavnet Alizée, og parets fire år gamle datter i boligen deres i Lagos. Mannen har hele tiden nektet seg skyldig.