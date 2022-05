Svensk utenriksminister slår tilbake mot Tyrkia

NTB

Sveriges utenriksminister Ann Linde slår tilbake mot tyrkiske påstander om at Sverige har en vennlig holdning til det kurdiske arbeiderpartiet (PKK).

– På grunn av det vidt spredte feilinformasjonen om Sverige og PKK, vil vi minne om at den svenske regjeringen under Olof Palme var først etter Tyrkia til å liste PKK som en terrororganisasjon, allerede i 1984, tvitrer Linde fredag. Hun føyer til at EU først fulgte etter i 2002.

Tyrkias president har erklært at han er svært negativt innstilt til at Sverige og Finland skal tas opp som medlemmer i Nato, slik landene har søkt om. En av årsakene som er blitt oppgitt, er at de ikke ser PKK slik Tyrkia ser dem. Dette gjelder spesielt Sverige.

– Denne posisjonen forblir uendret, slår Linde fast med henvisning til hva landet hennes mener om PKK.