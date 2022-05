Oklahoma vil innføre tilnærmet abortforbud

NTB

Delstatsforsamlingen i Oklahoma har vedtatt en lov som forbyr abort med noen få unntak, og abortklinikker i delstaten sier de kan måtte stenge når som helst.

Av delstatens fire abortklinikker, stengte to av dem dørene allerede da delstatens republikanske guvernør Kevin Stitt godkjente et forbud mot abort etter sjette uke tidligere i mai.

Den nye loven forbyr alle aborter – fra dag én i svangerskapet. Unntakene er når aborten er nødvendig for å redde livet til moren eller om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest som er meldt til politiet.

Loven vil, i likhet med en lov som er vedtatt i Texas, tillate at hvem som helst kan saksøke abortleger og andre som hjelper kvinner å avbryte et svangerskap.

Går lenger

Loven i Texas forbyr abort så snart fosterets hjerteslag kan oppdages, i praksis rundt uke seks. Oklahoma går med andre ord mye lenger enn dette i sin nye lov, som ventes å tre i kraft veldig snart.

USAs visepresident Kamala Harris kaller loven et av de mest ekstreme forbudene mot abort i landet.

– Det er skandaløst og bare den siste i en rekke ekstreme lover rundt i landet, sa hun i et videomøte med abortklinikker, ifølge NPR.

Stitt har tidligere sagt at han vil godkjenne enhver lov mot abort som foreslås. Trolig blir loven sendt inn til godkjenning hos han tidlig i neste uke, og den trer i kraft så snart den er signert av guvernøren.

Det var store demonstrasjoner i USA forrige helg mot høyesterettens ventede avgjørelse om å fjerne den landsdekkende retten til abort. Her fra Washington-monumentet i hovedstaden. Les mer Lukk

Frykter søksmål

En advokat for de to andre uavhengige klinikkene sier at de ikke kan tilby tjenesten når loven blir godkjent av guvernør Stitt.

– Loven kan tre i kraft når som helst, og når den gjør det, kan enhver person saksøke klinikken, legene, alle som er involvert i å tilby abort i Oklahoma, sa advokat Rabia Muqaddam fra Center of Reproductive Rights, som representerer Oklahomas abortklinikker i rettssakene mot foreslåtte abortinnskrenkninger i delstatene.

Det er igangsatt rettsprosesser med mål om å stanse både Oklahomas og Texas' abortlover, men domstolene har enn så lenge latt dem stå.

Roe v. Wade

Andre republikansk-ledede delstater som Florida og Mississippi har også vedtatt lover som tidligere ville blitt stoppet av USAs høyesterett etter presedensen fra Roe v. Wade, en historisk dom som fastslo en landsomfattende rett til abort.

Nå ser det ut til at det konservative flertallet i høyesteretten vil sette Roe v. Wade til side. Blir utfallet i tråd med et utkast til avgjørelse som ble lekket tidligere i mai, vil kvinners rett selvbestemt abort i USA fjernet og delstatene får selv avgjøre om det skal være lov å avbryte et svangerskap.

Det lekkede utkastet førte til demonstrasjoner over hele landet. Det demokratiske partiet ber også sine lokalpolitikere om å gjøre tilgang til abort til en sentral del av valgkampen sin før mellomvalget i november.

Høyesterettens endelige avgjørelse om saken er ventet innen utgangen av juni.

Redusert antall aborter

Etter at Texas i fjor vedtok sitt forbud mot abort etter at hjerteslag i fosteret blir oppdaget, ble antallet aborter utført der kraftig redusert.

De første fire månedene falt antallet aborter utført ved klinikker med et gjennomsnitt på 46 prosent. Samtidig ble det registrert en økning i antallet Texas-kvinner som bestilte abortpiller på nettet, og mange dro til Oklahoma eller andre nærliggende delstater for å ta abort.

Antallet aborter i Oklahoma har falt jevnt de siste tjue årene, fra rundt 6.200 i 2002 til 3.737 i 2020. I 2020, før loven i Texas ble vedtatt, ble omtrent 9 prosent av abortene i Oklahoma utført på kvinner fra Texas.

– Forsvare retten til liv

Oklahomas nye nesten-forbud mot abort ble foreslått av delstatsrepresentant Wendi Stearman.

– Er det målet vårt å forsvare retten til liv, eller er det ikke det? spurte hun sine kollegaer i delstatsforsamlingen før lovforslaget ble vedtatt med 73 stemmer mot 16.

Men selv om loven åpner for at abort er tillatt i spesifikke, få tilfeller, er det uklart hvor Oklahomas gravide skal gå for å få hjelp i de tilfellene. Aborttilbyderne mener mange leger vil være redde for å gå på tvers av loven og siden bli saksøkt.

En som blir saksøkt for å ha utført en abort eller hjulpet noen til å utføre abort kan få en bot på minst 10.000 dollar, ca. 97.000 kroner, i tillegg til kostnader knyttet til rettssaken.