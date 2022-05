Russland: – USA dikterer Sverige

Maria Zakharova. talsperson for det russiske utenriksdepartementet, sier at Sverige er en marionett for USA.

Russland mener at det burde avholdes om folkeavstemming i Sverige om Nato-medlemskap, og at Sverige er en marionett for USA.

Talsperson for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, ønsker at det svenske folket skal ha en folkeavstemning om et eventuelt Nato-medlemskap. Det skriver hun i en melding på meldingstjenesten Telegram, ifølge svenske Aftonbladet.

Tidligere denne uken leverte Finland og Sverige hver sin søknad om å bli med i forsvarsalliansen Nato. Russland har en rekke ganger gitt uttrykk for at de misliker Nato-flørten til Sverige og Finland.

– Hvorfor var det ingen folkeavstemning? For ingen har hørt hva meningene til den svenske folket er på lenge nå. Amerikanerne tar avgjørelsene for svenskene, skriver Zakharova.

Hun mener også at Sverige er en «marionett» for USA.

– Sverige har ennå ikke sluttet seg til alliansen, men amerikanerne dikterer allerede hva svenske myndigheter skal si til sitt folk, skriver Zakharova.

Avslører hemmelige samtaler

Men det er ikke bare Russland som er misfornøyd med Nato-søknadene til Finland og Sverige.

Tyrkia har uttrykt seg negativt til at Sverige og Finland skal bli med i Nato, og har spesielt kommet med påstander om landenes holdning til det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som blant andre Tyrkia har stemplet som en terrororganisasjon.

Den tyrkiske regjeringen er også utilfreds med at Sverige og Finland avviser å utlevere et 30-tall personer som Tyrkia anklager for å være terrorister.

Til Aftonbladet sier Tyrkias ambassadør i Sverige, Emre Yunt, at saken ikke handler om utpressing. Yunt sier at Tyrkia ikke kan si ja til land som ikke tar hensyn til deres sikkerhetsbehov.

Yunt bekrefter at Tyrkia går inn for til å blokkere for Sveriges medlemskap.

– Ja, om ikke Sverige endrer seg på alle punkter, så er det vårt standpunkt, sier han til Aftonbladet.

Samtidig avslører ambassadøren at det pågår hemmelige samtaler via ulike kanaler, men han ikke ønsker ikke å utdype hvilke.

Kroatia går også imot

Også Kroatias president Zoran Milanovic går imot å akseptere Sverige og Finland som Nato-medlemmer.

På en pressekonferanse onsdag sa Milanovic, som ligger i konflikt med sin egen statsminister Andrej Plenkovic, at Kroatia burde følge Tyrkias eksempel og si nei til de svenske og finske søknadene for å kreve innrømmelser.

Milanovic oppfordrer nasjonalforsamlingen til å blokkere de to landenes søknader inntil nabolandet Bosnia-Hercegovina endrer valgloven slik at de bosniske kroatene lettere skal kunne velges til høye stillinger.

Både i Kroatia og i Tyrkia, som i alle Natos medlemsland, må Sveriges og Finlands søknader godkjennes av nasjonalforsamlingen.