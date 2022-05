Twitter vil flagge desinformasjon om krigen i Ukraina

NTB

Twitter vil snart merke innlegg med beviselig feilaktige opplysninger om krigen i Ukraina, opplyser selskapet.

Beslutningen er del av nye retningslinjer om arbeid mot desinformasjon under pågående kriser, ifølge Twitter.

Innlegg som bryter mot reglene, kommer til å bli gjemt bak en beskjed om at det inneholder villedende opplysninger som kan føre til at kriserammede mennesker blir utsatt for fare, skriver selskapet i et blogginnlegg.

Deretter må man klikke på en lenke for å se innlegget, sier selskapets sikkerhetssjef Yoel Roth i innlegget.

– Mens vi i dette første stadiet vil konsentrere oss om internasjonale væpnede konflikter, med krigen i Ukraina som start, planlegger vi å oppdatere og utvide retningslinjene så de inkluderer andre typer kriser, sier Roth.

Innlegg fra statskontrollerte medier, regjeringer og verifiserte kontoer skal prioriteres, ifølge Twitter.