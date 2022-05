Forsker ikke overrasket: «Typisk Erdogan»

Til tross for at en forhandlingsstrategi som Tyrkia nå benytter ikke er noe nytt, tror forsker Marianne Riddervold Tyrkias blokkering kan ha overrasket mange.

Forsker Marianne Riddervold tror Sverige og Finlands Nato-medlemskap vil løses gjennom forhandlinger. Hvis ikke vil det være en stor seier for Vladimir Putin.

Etter Sverige og Finland leverte sine Nato-søknader onsdag, har Tyrkia blokkert begynnelsen av medlemskapsprosessen.

President Recep Tayyip Erdogan har sagt at Sverige og Finland er frihavner for medlemmer av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som er terrorstemplet og fører en væpnet kamp i Tyrkia.

Ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP forsøker amerikanske tjenestepersoner å finne ut av hvor alvorlig den ofte uforutsigbare Erdogan er om saken, og hva det vil koste å få ham til å gi seg.

Tror på enighet

– Slik forholdene er nå, vil jeg tro dette vil løse seg gjennom forhandlinger, sier Marianne Riddervold til ABC Nyheter. Hun er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) og professor ved Høgskolen i Innlandet.

– Vi forlater en epoke og går inn i en annen, sa Andersson mandag da den svenske regjeringen kunngjorde at landet vil søke om Nato-medlemskap.

Hun er blant annet ekspert på EUs utenriks- og forsvarspolitikk og internasjonal politikk og sikkerhet.

Riddervold mener dette sannsynligvis er et forhandlingsspill fra Erdogan og Tyrkia.

– Det er kjent fra tidligere forskning på forhandlinger at noen land går hardt ut med trusler for å få noe de ønsker seg. Den typen forhandlingsstrategi er ikke uvanlig, selv om det kanskje ikke er like vanlig i organisasjoner som Nato, som er så tette, særlig i krisesituasjoner, sier hun.

Typisk Erdogan

Til tross for at en forhandlingsstrategi som dette ikke er noe nytt, tror Riddervold Tyrkias blokkering kan ha overrasket mange.

– Sverige og Finlands Nato-medlemskap har vært en diskusjon siden krigen startet. Flere har derfor ventet at disse søknadene kunne komme, og det har ikke kommet fram noen motstand tidligere, forklarer Riddervold.

Likevel poengterer hun at flere Tyrkia-spesialister har sagt dette er «typisk Erdogan».

– Dersom Tyrkia hadde satt en stopper for dette, vil de havne så på sidelinjen, og der ønsker de nok ikke være, sier forsker Marianne Riddervold.

– Dette er nok et forhandlingsspill hvor Erdogan bruker en presset situasjon for å få noe han ønsker seg. Alle ønsker at denne prosessen skal gå så fort som mulig, fordi man er usikre på den mellomfasen som kommer nå. Russland har sagt det vil få konsekvenser om Sverige og Finland leverer sine søknader til Nato. Frem til Sverige og Finland er medlemmer, er de ikke dekket av Natos artikkel fem. For øyeblikket er det et tidspress, og det utnytter Tyrkia.

Natos artikkel fem fastslår gjensidig bistand ved et angrep på en av partene i traktaten. Enn så lenge har både USA og Polen uttrykt at de vil bistå Sverige og Finland dersom de blir angrepet før de har blitt innlemmet i Nato.

Ville vært en seier for Putin

Riddervold sier man aldri skal si aldri, men hun har liten tro på at dette ikke løses.

– Det hadde selvfølgelig vært en seier for Putin dersom Sverige og Finland ikke fikk bli med i Nato, men jeg tror ikke det kommer til å skje, sier hun.

Hun forklarer at det er en helt annen geopolitisk situasjon i Europa nå, hvor alle de europeiske landene er avhengig av USA for sin sikkerhet.

– Tyrkia ønsker også et godt forhold til USA, og USA ønsker at Sverige og Finland skal bli Nato-medlemmer. Dersom Tyrkia hadde satt en stopper for dette, vil de havne så på sidelinjen, og der ønsker de nok ikke være. Det vil være i alle Nato-landenes interesse å ha et velfungerende samarbeid i en mye mer usikker geopolitisk situasjon, forklarer hun videre.