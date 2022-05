Spanias tidligere konge i hjemlandet for første gang på to år

Spanias tidligere kong Juan Carlos setter seg i en bil på flyplassen i Vigo etter å ha kommet tilbake til Spania for første gang på to år. Foto: Lalo R. Villar / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ekskonge Juan Carlos er tilbake i Spania for første gang siden han for to år siden dro i eksil som følge av en rekke finansskandaler og korrupsjonsanklager.