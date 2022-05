Tyskland: Ingen snarvei inn i EU for Ukraina

NTB

Ukraina kan ikke forvente noen snarvei inn i EU, ifølge Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Han sa torsdag at en egen hurtig-prosess for Ukraina vil være urettferdig for land i Vest-Balkan som også ønsker å bli medlem.

– Medlemskapsprosessen blir ikke gjort unna på noen få måneder eller år, sa Scholz.

Han mener likevel at EU må finne en «rask og pragmatisk» måte å hjelpe Ukraina på i kjølvannet av Russlands invasjon.

Tidligere har også Frankrikes president Emmanuel Macron dempet forventningene til hvor raskt det kan gå for Ukraina å bli EU-medlem. Han har ifølge BBC sagt at det kan ta tiår før landet blir del av unionen, men har samtidig foreslått at Ukraina kan bli del av et «parallelt europeisk fellesskap» i mellomtiden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj leverte landets søknad om å bli med i EU i midten av april, altså kort tid etter at krigen brøt ut. Han har foreslått at EU bruker en spesiell prosedyre til å gi Ukraina medlemskap umiddelbart, men dette har ikke skjedd.