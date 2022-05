USA: Russiske myndigheter er bekymret for overgrep i Mariupol

NTB

Flere russiske embetsfolk er bekymret for at russiske styrker gjennomfører grove overgrep i Mariupol, hevder amerikansk etterretning.

Ifølge en amerikansk etterretningskilde er embetsfolkene bekymret for at overgrepene vil slå tilbake på dem og føre til mer motstand blant Mariupols innbyggere. I tillegg kan handlingene undergrave den russiske påstanden om at de har frigjort byen, der de fleste innbyggerne er russisktalende.

Blant overgrepene amerikansk etterretning sier foregår i Mariupol, er vold mot kommunalt ansatte og byens ledere, samt innbrudd i private hjem.