Redusert støtte til fredsprisvinnende atomvåpen-organisasjon

NTB

ICAN Norge, Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, må potensielt se seg nødt til å legge ned driften i Norge etter kutt i tilskuddene.

– Det er større fare for at atomvåpen brukes. At man da velger å kutte støtten til organisasjoner som jobber med nedrustning er veldig skremmende, sier koordinator Tuva Krogh Widskjold i ICAN Norge til NRK.

I Hurdalsplattformen slo den regjeringen fast at de ville «øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor Nato for en verden uten atomvåpen.»

I 2021 fikk ICAN Norge tildelt 892.500 kroner. Norske leger mot atomvåpen (NLA) fikk 1.278.750 kroner. I 2022 får ICAN Norge 100.000 kroner. NLA får 400.000.

– Kuttet fører til at ICAN må legge ned i Norge. Vi er helt avhengig av støtte for å fortsette arbeidet. Her velger regjeringen å ikke gi støtte til en fredsprisvinner, når deres arbeid er mer aktuelt enn noen gang, sier Widskjold.

Ifølge Utenriksdepartementet (UD) er årsaken til den lavere støtten at konkurransen er større.

– At ICAN er tidligere fredsprisvinner er ikke selvstendig grunn til å innvilge støtte, sier statssekretær Eivind Vad Petersson i UD.

UD mener ICANs avhengighet av støtte fra norske myndigheter ikke er grunn nok til å få alle pengene de har søkt om. Petersson forteller at regjeringen planlegger å gi støtte til i alt åtte organisasjoner som arbeider for nedrusting, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet. Totalt er støtten på 9,3 millioner kroner, der 3,5 millioner gis til fem organisasjoner som driver aktivitet i Norge.