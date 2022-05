Australia kan få et politisk retningsskifte

Australias statsminister Scott Morrison, til høyre, og lederen av Arbeiderpartiet Anthony Albanese håndhilser før en valgdebatt i Brisbane i april. Møtet ser gemyttlig ut, men tonen under valgkampen har vært krass. Meningsmålinger tyder på at Albanese kan bli landets neste statsminister.

Etter tre kriserammede år ser det mørkt ut for Australias konservative regjering. Mye tyder på at velgerne går mot sentrum-venstre under valget lørdag.

Vel 17 millioner australiere skal 21. mai gå til valg på halvparten av senatorene i nasjonalforsamlingens overhus, og hele underhuset.

Den konservative statsministeren Scott Morrison satser på gjenvalg, men meningsmålinger indikerer at hans regjeringskoalisjon vil miste grepet om makten.

Men marginene er ikke store. En Morrison i motvind setter nå åpenbart sin lit til en gjentakelse fra 2019. Under valgkampen den gang lå han godt bak, men kom sterkt på slutten og sikret seieren.

Tre tøffe år

De siste tre årene har vært tøffe for Australia, rammet av store skogbranner, flommer, pandemi og internasjonale konflikter.

Australiere – som vanligvis går for å være svært optimistisk anlagt – har blitt merkbart mer misfornøyd med livene sine og også mer bekymret for framtida. De føler ikke lenger like stor tilhørighet med de tradisjonelle politiske partiene, viser meningsmålinger utført av Ipsos.

Konflikten med Kina som truer med å etablere en militærbase på Salomonøyene, frykten for sterk prisvekst og klimaendringer er blant spørsmålene som har dominert en valgkamp betegnet som svært bitter.

En australier holder opp en plakat som gjør narr av den konservative statsministeren Scott Morrison under en valgkamp foran valget i Australia lørdag. Under en reise til Hawaii midt under enorme skogbranner uttalte Morrison at det ikke var hans jobb å slukke branner.

En betent sak

Morrison har advart om at en kinesisk militærbase på øygruppen vil være å gå over en «rød linje», men saken har blitt svært betent for Morrisons konservative regjering.

– De siste tre årene har vært en veldig vanskelig periode for landet, fastslår Mark Kenny, professor ved Australian National University.

– Det er en del misnøye med denne regjeringen, og mange har uttrykt tvil om statsministerens lederskap, sier han.

Meningsmålinger viser at særlig kvinner og yngre velgere er kritiske til den sittende regjeringen. Unge velgere opplever at de får dårligere kår og blir fattigere enn sine foreldre, og at de arver et land som står foran alvorlige klimautfordringer og en truende konflikt med Kina.

Salomonøyene og Kina inngikk nemlig en sikkerhetsavtale i april, noe vestlige allierte frykter kan gi Kina militært fotfeste i det sørlige Stillehavet.

Fra krise til krise

Morrison har under sin regjeringstid fått flere skraper i lakken. Australia ble i 2019 herjet av megastore skogbranner.

Midt under brannkrisen reiste Morrison på familieferie til Hawaii, og det hjalp ikke på kritikken at han bagatelliserte reisen ved å si at det ikke var hans jobb å slukke branner.

Og ikke før hadde brannene sluknet før pandemien brøt ut. Australiere opplevde store forsinkelser i utrulling av vaksiner. Forsinkelsene i vaksinasjonsprogrammet førte til strenge isolasjonstiltak som splittet mange familier. Tiltakene ga Australia et rykte som en «eremittstat» isolert fra resten av verden.

– Morrison gikk fra å ligge litt bak til å havne lagt bak på meningsmålingene, fastslår Ben Raue fra den populære politiske bloggen «The Tally Room».

– Og dette har egentlig ikke kommet seg siden den gang. Morrison har siden aldri ligget i tet, sier Raue.

En kvinne går gjennom en skog av valgplakater som preger gatene før avstemningen lørdag. Mye tyder på at Arbeiderpartiet kan komme til å ta over makten, men valget kan også bli et protestvalg, der mange vil stemme på populistiske eller uavhengige kandidater.

Tøff og røff valgkamp

Den 59 år gamle lederen for Arbeiderpartiet, Anthony Albanese, har da også forsøkt å gjøre valget til en folkeavstemning om Morrisons prestasjoner.

Valgkampanjen ble dermed svært røff, personlig og mange har også karakterisert den som ganske barnslig.

Morrison og hans konservative allierte har anklaget Albanese for være økonomisk uansvarlig. Albanese har svart med å kritisere Morrison for hans mange uinnfridde løfter og har bedt australierne om å «sparke løgneren.

Statsministeren har blant annet ikke innfridd sitt løfte ved forrige valg om å etablere «Commonwealth Integrity Commission» i kampen mot korrupsjon.

Albanese har sterkt kritisert regjeringens manglende kamp mot korrupsjon og har lovet å prioritere å etablere «et mektig» nasjonalt anti-korrupsjonsorgan» dersom han blir valgt.

Skyhøye levekostnader

Innspurten av valgkampen har hovedsakelig dreid seg om stigende levekostnadene i et land som fra før var et av verdens dyreste steder å bo.

Denne debatten kan imidlertid ha styrket Morrison, til tross for at Australia under hans ledelse har hatt et rekordstort budsjettunderskudd – den første resesjonen på en generasjon.

Morrison er kjent for å ha en sterk evne til å omformulere debatten, og hans mantra om at Albanese har en farlig økonomisk plan ser ut til å nå fram til mange av velgerne.

Morrison tar også æren for Australias robuste økonomiske oppgang etter pandemien, med en ledighet på bare fire prosent.

Muligheter for protestvalg

Men en meningsmåling bestilt av The Sydney Morning Herald onsdag viste at Labour stadig ligger an til å vinne.

Kenny tror svært mange velgere vil ha en endring.

– Spørsmålet er bare om opposisjonen har gjort nok for å overbevise folk om at de står for et trygt alternativ, legger han til.

Valget kan også bli et såkalt protestvalg. Meningsmålinger viser at rundt en tredel av velgerne kan komme til å velge mer populistiske høyreekstreme eller sentrumsorientert uavhengige kandidater framfor de tradisjonelle venstre- og høyrepartiene.