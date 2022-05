Nord-Korea har registrert nesten 2 millioner mistenkte koronatilfeller

Gatene er folketomme i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. Det er innført svært strenge smittevernrestriksjoner i landet som for første gang siden pandemien brøt ut melder om koronasmitte. Nesten 2 millioner har meldt inn feberlignende symptomer, ifølge statlige medier. Det antas at det stort sett er snakk om covid-19. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB

NTB

Nord-Korea har registrert 262.720 ytterligere tilfeller av mistenkt koronasmitte. Nesten 2 millioner mulige tilfeller er dermed registrert siden april.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA skriver at 1,98 millioner mennesker har blitt syke med febersymptomer siden slutten av april, og at minst 740.160 av disse er satt i karantene.

Nordkoreanske myndigheter har kun kunnet bekrefte et lite antall koronatilfeller siden de i forrige uke for første gang erkjente at det er et utbrudd av koronasmitte i landet, men det antas av mesteparten av sykdomstilfellene er covid-19.

Det er registrert 63 dødsfall, noe eksperter sier er kunstig lavt sammenlignet med det trolige smittetrykket.

Nord-Korea har så langt takket nei til koronavaksiner fra utlandet, og landets 26 millioner innbyggere har dermed ingen immunitet. Nord-Korea og Eritrea er de eneste landene som ikke har begynt å dele ut vaksiner, og Verdens helseorganisasjon har uttrykt sterk bekymring for situasjonen i Nord-Korea.

Landets leder Kim Jong-un har omtalt utbruddet som en stor krise og innført svært strenge smitteverntiltak. AV KCNA er det meldt at «alle provinser, byer og fylker i landet har blitt fullstendig nedstengt».