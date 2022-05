Russland hevder de har tatt i bruk laservåpen i Ukraina

Russlands president Vladimir Putin under Seiersdagsparaden 9. mai. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

NTB

Russland har begynt å bruke en prototyp av et nytt laservåpen i Ukraina, som skal være i stand til å treffe mål på fem kilometers avstand.

Russlands visestatsminister Jurij Borisov sa på statlig TV at laservåpenet tirsdag destruerte en drone på fem sekunder, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.

Borisov sa videre at nyutviklede laservåpen på sikt vil tillate russerne å spare på dyre langdistansemissiler.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sammenlignet i sin videotale til folket onsdag påstanden med Nazi-Tysklands påstand om at de hadde funnet opp et nytt våpen som kunne snu krigens utfall i dagene da det ble klart at de kom til å tape andre verdenskrig, skriver BBC.

– Jo klarere det ble at de ikke hadde noen sjanse i krigen, jo mer propaganda kom det om et utrolig våpen som ville være så kraftig at det garanterte et vendepunkt. Så ser vi at Russland, i den tredje måneden med en fullskala krig, forsøker å finne sitt «vidundervåpen». Dette viser tydelig hvor feilslått aksjonen er, sa Zelenskyj.