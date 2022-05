Danske leger behandlet barn av danske IS-kvinner i al-Roj-leiren

Danske barneleger behandlet fem barn av danske IS-kvinner i fangeleiren al-Roj nordøst i Syria onsdag. Her er et barn fotografert i fangeleiren al-Hol, som i likhet med al-Roj huser familier med bånd til den ytterliggående islamistgruppa. Foto: Alessio Romenzi / Unicef / NTB

Barneleger fra Danmark behandlet onsdag fem danske barn i al-Roj-leiren i Syria, opplyser det danske utenriksdepartementet til dansk TV 2.

Departementet har ikke gitt opplysninger til TV 2 om barnas helsetilstand. Al-Roj er en kurdiskkontrollert fangeleir nordøst i Syria, der barna oppholder seg med de fire kvinnene som er deres mødre. Al-Roj er i likhet med al-Hol en leir som huser familier med bånd til den ytterliggående islamistgruppa IS.

Mødrene er nektet adgang til Danmark fordi ble fratatt statsborgerskapet etter å ha sluttet seg til IS. Barna får imidlertid komme til Danmark så lenge ikke mødrene blir med, har den danske regjeringen besluttet.

Det er uro i leiren, og et forsøk på legebesøk i april måtte avlyses på grunn av sikkerhetssituasjonen. Onsdag møtte de også lokale helsemyndigheter, og drøftet helsesituasjonen og muligheter for behandling av barna lokalt, ifølge TV-kanalen.

Tidligere har Berlingske skrevet at barna i leiren sliter med både underernæring og posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og danske leger har anbefalt at barna blir hentet til Danmark.

Utenriksminister Jeppe Kofod oppfordrer mødrene om å la barna dra til Danmark uten dem, og sier at al-Roj «ikke er et sted for barn».

Flere norske kvinner med barn sitter i al-Roj- og al-Hol-leirene i Syria. Hjelpeorganisasjoner melder om begredelige forhold i leirene.