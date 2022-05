Over 40 tilfeller av apekopper i Spania og Portugal

Apekopper er i slekt med kopper, som ble regnet for utryddet i 1980, men har et mye mildere forløp og er sjelden dødelig. Symptomer er utslett i ansiktet som sprer seg til resten av kroppen, feber, muskelsmerter og frysetokter, og man er gjerne frisk etter et par uker.

Les mer

Lukk