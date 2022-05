Madison Cawthorn var republikanernes lysende stjerneskudd – ble felt av en lang rekke skandaler

Den Trump-støttede rullestolsittende republikaneren var spådd en lysende politisk karriere. Natt til onsdag ble han vraket av sine egne etter en rekke skandaler.

Madison Cawthorn ble den yngste representanten valgt inn i Kongressen på over 50 år, da han ble valgt inn i 2020, 25 år gammel, som er minimumsalderen for å kunne ta et verv i Representantenes hus for North Carolina.

Natt til onsdag var det primærvalg i flere delstater og da var nederlaget komplett for den unge konservative republikaneren. I løpet av få måneder hadde en rekke skandaler kostet ham støtten i eget parti, og han får ikke gjenvalg.

Cawthorn hadde karisma, er konservativ, støtter tidligere president Donald Trump og lot seg ikke stanse av at han siden en ulykke i tenårene måtte sitte i rullestol.

– Jeg ser virkelig ikke at han gjør noe nyttig for distriktet og han fortsetter bare å havne i trøbbel, sier en skuffet velger, Susan Newman i North Carolina til NBC News. Ekspertene er skjønt enige i at han kun har seg selv å takke for kalddusjen.

Skandale-bonanza

Skandalene rundt den unge politikeren startet for alvor etter avsløringer han kom med da han gjestet podcasten «Warrior Poet Society». Der hevdet han at mens han var invitert til sexorgier i Washington og hadde sett andre republikanske politikere med «bunker av kokain foran seg». Han sa at dette var politikere han tidligere hadde sett opp til som forbilder.

Disse udokumenterte påstandene sendte ham i hardt vær i eget parti og han fikk en offentlig reprimande av lederen for republikanerne i Representantenes hus, Kevin McCarthy.

– Jeg har fortalt ham at jeg har mistet tilliten til ham. Den må han gjøre seg fortjent til å få tilbake, sa McCarthy.

Han havnet i problemer med loven da han råkjørte uten førerkort, og senere da han tok med seg et våpen inn på en flyplass, dette skal ha skjedd to ganger. Støtten hans fikk seg også et skudd for baugen da han kritiserte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for å være en «bølle».

Pinlige bilder og video

Så i april publiserte Politico bilder av Cawthorn der han var iført dameundertøy. Bildene spredte seg som ild i tørt gress på sosiale medier.

Cawthorn påsto selv at bildene kun var «tullete feriebilder som var tatt i forbindelse med et spill på et cruise». Det skal også ha lekket ut en video der en mannlig ansatt tar i skrittet på politikeren, mens han er iført dameundertøy.

Ifølge The Washington Times førte bildene og videoene til flere klager fra velgere og kritikere kalte politikeren hyklersk, spesielt siden han selv tok til orde for innskrenking av rettigheter for LHBTQ-miljøet.

Utsatt for svertekampanje

Cawthorn gikk selv ut i en uttalelse og hevdet han var utsatt for en politisk svertekampanje:

– Jeg har aldri sett maken til et koordinert angrep fra «sumpen» mot noe individ i politikken, med unntak av Donald Trump, sa politikeren, ifølge NBC News. Donald Trump var selv ivrig i å kalle politikerne i Washington for sumpen.

Onsdag var dommen klar; Chuck Edwards slo Cawthorn om den republikanske nominasjonen og skal i november kjempe om setet i Representantenes hus for distriktet mot demokratenes Jasmine Beach-Ferrara.