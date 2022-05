Erdogan ber Nato-allierte respektere Tyrkias bekymringer

NTB

Nato-allierte må respektere Tyrkias bekymringer knyttet til medlemskap for Finland og Sverige, mener president Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan gjentok mandag at Tyrkia «ikke vil si ja» til Nato-medlemskap for de to nordiske landene. Samtidig sa han at finske og svenske diplomater ikke trengte å ta seg bryet med å reise til Ankara for å drøfte søknadene om medlemskap.

Sverige og Finland leverte formelt sine Nato-søknader til generalsekretær Jens Stoltenberg onsdag.

Opptak av nye medlemmer må vedtas enstemmig blant alle Natos 30 medlemsland.