Mistenkelig gjenstand på Göteborgs flyplass var ufarlig

NTB

Deler av Göteborgs flyplass Landvetter ble onsdag evakuert på grunn av en alarm om to mistenkelige vesker. De viste seg imidlertid å være ufarlige.

Det skriver blant andre Göteborgs-Posten.

Avgangshallen ble evakuert etter at to vesker gjorde utslag i forbindelse med innsjekking. Politiets nasjonale bombegruppe ble tilkalt og gjorde sine undersøkelser. Da viste det seg at det ikke var noe farlig i veskene, og dermed kunne avsperringen oppheves.