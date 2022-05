Ukraina håper på fangeutveksling for Mariupol-krigerne

Flere busser med ukrainske soldater ble evakuert fra stålverket i Mariupol tirsdag med russisk militæreskorte til en russiskkontrollert fengselsleir i Olenyvka. Samme dag uttalte Ukrainas ombudskvinne for menneskerettigheter at over 3.000 sivile sitter i en annen russiskkontrollert leir i samme område.

Les mer

Lukk