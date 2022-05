Kilder: USA lemper på Venezuela-sanksjoner

Venezuelas Nicolás Maduro under et arrangement i Caracas 1. mai.

NTB

USA myker opp noen av de strenge sanksjonene mot Venezuela for å oppmuntre til dialog mellom landets regime og dets motstandere, ifølge tjenestemenn.

Endringene i sanksjonsregimet er begrenset, opplyser ikke navngitte amerikanske regjeringskilder til flere medier. Blant annet vil USA tillate at det amerikanske oljeselskapet Chevron starter forhandlinger med Venezuelas statlige oljeselskap PDVSA.

Samtalene skal dreie seg om vilkårene for fremtidige aktiviteter i Venezuela. Det er ennå ikke snakk om en amerikansk tillatelse til å bore etter eller eksportere olje fra Venezuela, ifølge kildene. De uttaler seg anonymt fordi en formell kunngjøring ennå ikke foreligger.

USA skal ha satt som vilkår for sanksjonslettelsene at president Nicolas Maduros regime forplikter seg til å gjenoppta dialogen med opposisjonen.

Samtaler i Mexico

Ifølge Venezuelas visepresident Delcy Rodriguez er det gitt grønt lys for europeiske og amerikanske oljeselskaper til «å forhandle og gjenoppta driften i Venezuela».

Venezuela-samtalene i Mexico by ble tilrettelagt av Norge. De ble avbrutt i fjor høst etter at en forretningsmann som står Maduro nær, ble utlevert til USA.

I mars, kort tid etter at Russland invaderte Ukraina, reiste en delegasjon fra Washington til Caracas for å diskutere mulig oljeimport fra landet. USA og andre vestlige land leter etter måter å redusere oljeimporten fra Russland på. I etterkant av besøket opplyste Maduro at samtalene med opposisjonen skal gjenopptas.

Anerkjenner ikke Maduro som president

Venezuela har i dag verdens største påviste oljereserve, anslått til over 300 milliarder fat. Det er langt mer enn både Saudi-Arabia, Canada, Iran og Irak.

Amerikanske myndigheter brøt i 2019 all kontakt med president Nicolas Maduros regime i Venezuela og har innført omfattende sanksjoner, blant annet forbud mot oljeimport som utgjør 96 prosent av Venezuelas eksportinntekter.

Siden har situasjonen i Venezuela blitt drastisk forverret, både økonomisk og sosialt.

USA og nesten 60 andre land anerkjenner den venezuelanske opposisjonslederen Juan Guaidó som landets rettmessige leder.