Nord-Korea melder om over 230.000 nye smittetilfeller

Nord-Koreas leder Kim Jong-un på apotekbesøk i hovedstaden Pyongyang. Besøket fant ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA sted 15. mai, etter at myndighetene hadde erkjent at landet er rammet av et koronautbrudd. Foto: KCNA / AP / NTB

NTB

Nord-Korea registrerte onsdag seks nye dødsfall og 232.880 personer med febersymptomer i det som er et voksende koronautbrudd.

Siden slutten av april har dermed 62 personer dødd og over 1,7 millioner blitt syke, ifølge myndighetenes tall.

Over 1 million mennesker er i samme periode blitt friskmeldt, mens minst 691.170 er i karantene, ifølge tallene som ble lagt fram onsdag.

Eksperter i utlandet mener at mesteparten av sykdomstilfellene, er covid-19. Nordkoreanske myndigheter har kun kunnet bekrefte et lite antall koronatilfeller siden de for første gang i forrige uke erkjente at det er et utbrudd av koronasmitte i landet. Trolig skyldes det lave antallet påviste koronatilfeller at landet mangler testutstyr.

Landet har så langt takket nei til koronavaksiner fra utlandet, og landets 26 millioner innbyggere har dermed ingen immunitet.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un kritiserte på et partimøte tirsdag myndighetenes håndtering av pandemien. Han anklaget ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA tjenestemenn for «umodenhet» og «slapphet».