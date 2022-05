Ukraina: Åtte drept i russisk angrep nær Tsjernihiv

NTB

Åtte mennesker skal være drept og tolv skal være såret i et russisk rakettangrep på en landsby ved Tsjernihiv, der det er en ukrainsk militærbase.

Angrepet fant sted flere uker etter at russiske styrker trakk seg ut av Tsjernihiv-området for i stedet å fokusere på Donbas-regionen, ifølge en talsmann for nødetatene i regionen.

Landsbyen Desna ligger rundt 70 kilometer nord for Kyiv og har en store treningsleir for ukrainske soldater.

Guvernøren i Tsjernihiv-regionen sier at krigen ikke er over, og ber folk være forsiktige og respektere flyalarmer.