Finlands president hyllet fremtidig nordisk Nato-kvintett

Finlands president Sauli Niinistö taler til den svenske riksdagen i Stockholm under et statsbesøk i Sverige.

NTB

De nordiske landene vil stå sterkt sammen i Nato, sa Finlands president Sauli Niinistö da han talte til den svenske riksdagen.

I sin tale fremhevet Niinistö det nordiske sikkerhetssamarbeidet.

Han fastholdt at Finlands og Sveriges inntreden i alliansen vil styrke Nordens posisjon i Nato.

– De nordiske landene, som er sterke sammen på så mange måter, vil utgjøre en sterk, nordeuropeisk kvintett også i Nato, sa Niinistö, som tirsdag og onsdag er på statsbesøk i Sverige.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa mandag at Norge, Danmark og Island støtter Finland og Sverige fullt ut når de nå søker Nato-medlemskap, og er klare til å bistå dersom de to landene blir utsatt for et angrep før de formelt blir medlemmer.

Håper på rask prosess

Under Niinistös to dager lange statsbesøk er det ventet en avklaring på når Finland og Sverige sender sine søknader til Nato, som vil skje samtidig.

Tirsdag vil Finlands Riksdag stemme over regjeringens forslag om å gå inn i forsvarsalliansen.

Tidligere samme dag skrev Sveriges statsminister Magdalena Andersson og utenriksminister Ann Linde under på den svenske Nato-søknaden.

– Sverige og Finland er i ferd med å ta et historisk steg sammen, sa Niinistö i talen.

Han forsikret om at Brussel, hvor Nato har sitt hovedkvarter, innen kort tid vil få beskjed om at Finland er klar til å gå i gang med opptakssamtaler.

– Vi ser fram til å undertegne tiltredelsesprotokollen så fort som mulig, sa Niinistö, som la til at han håper på en rask ratifiseringsprosess.

Tror på Tyrkia-løsning

Alle Natos 30 medlemsland må ratifisere tiltredelsesprotokollen før Finland og Sverige offisielt blir medlemmer av alliansen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa mandag at han ikke kan gå med på å innlemme land som har innført sanksjoner mot Tyrkia og gjentok påstandene om at begge land støtter «terrororganisasjoner».

Niinistö har likevel tro på en løsning.

– Jeg er sikker på at vi ved hjelp av konstruktive samtaler kommer til å løse denne situasjonen, sa han.

– Vi håper alle Nato-land gir sin tilslutning.

Sikkerhetsrevolusjon

Niinistö viste til at Russlands invasjon av Ukraina «revolusjonerte vårt sikkerhetsmiljø».

– Det tvang oss til å gjøre omveltninger i vår sikkerhetspolitikk, sa den finske presidenten.

Hittil har Finland, i likhet med Sverige, offisielt vært nøytrale.

Niinistö viet også tid til Ukraina i sin tale til den svenske riksdagsforsamlingen.

– Det transatlantiske samfunn har stått sterkt sammen i sin støtte til Ukraina og i sitt svar til Ukraina. Det ukrainske folkets tapperhet har berørt oss dypt, sa han.