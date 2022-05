Borrell: Finsk og svensk Nato-medlemskap styrker EU

NTB

Det vil styrke EU dersom Sverige og Finland slutter seg til Nato, mener EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Borrell mener også at de to landenes tilslutning til Nato vil styrke EUs evne til å reagere mot trusler langs sine egne grenser. Uttalelsene kom tirsdag under et forsvarsministermøte i EU.

Sverige og Finland ventes å sende sine formelle søknader om medlemskap i Nato i løpet av få dager.

Ifølge Borrell er utvidelsen av Nato «det motsatte av det Putin ønsket å oppnå» med å invadere Ukraina ettersom president Vladimir Putin «prøvde å stoppe Natos utvidelse langs Russlands grenser».

Borrell la til at han håper Nato klarer å finne en løsning på Tyrkias protester mot Finland og Sveriges medlemskapssøknader.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan sa mandag at han ikke kan gå med på å innlemme land som har innført sanksjoner mot Tyrkia og gjentok påstandene om at begge land støtter «terrororganisasjoner».