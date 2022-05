Iran sier to franske borgere er pågrepet i landet

NTB

Iransk statskringkasting meldte tirsdag at to franske statsborgere var blitt pågrepet i landet, og hevdet de deltok i demonstrasjoner mot myndighetene.

Det skal dreie seg om et ektepar, en kvinne på 37 og en mann på 69 år. Ifølge franske myndigheter skal kvinnen jobbe for en fagforening for lærere.

Iran hevder de to har hatt et møte med iranske lærere som demonstrerer mot myndighetene, og dessuten deltatt i en demonstrasjon. De skal ha ankommet Irans hovedstad Teheran den 28. april, og ble pågrepet da de forsøkte å forlate landet igjen 7. mai.

Frankrike har fordømt det de kaller en grunnløs pågripelse av de to, og oppfordret Iran til å løslate dem umiddelbart. Frankrikes ambassadør i Iran har allerede forsøkt å få tilgang til det pågrepne ekteparet, og i Paris er Irans ambassadør blitt kalt inn på teppet.