Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til tirsdag 17. mai.

* Det ukrainske forsvaret sa i en uttalelse at kampoppdraget i den beleirede byen Mariupol sør i landet er over. Det er gitt ordre om å redde soldatene som har vært forskanset i stålverket Azovstal.

* President Volodymyr Zelenskyj sa i en videotale at «vi håper å spare livene til våre karer» og at «Ukraina trenger sine ukrainske helter i live. Dette er vårt prinsipp».

* Over 260 soldater er til nå evakuert etter at Russland og Ukraina ble enige om en våpenhvile for å hente ut sårede ukrainske soldater fra Azovstal-stålverket. Av dem er 53 alvorlig såret og fraktet til russisk-kontrollerte Novoazovsk.

* Soldatene som har holdt stand i stålverket roses av det ukrainske forsvaret. Deres innsats kjøpte resten av Ukraina tid til å forberede og lage forsvarslinjer, omgruppere styrker og motta bistand fra partnere, heter det i en uttalelse fra generalstaben i den ukrainske hæren.

* En militærbase som ligger om lag 15 kilometer unna grensa til Polen, ble angrepet av russiske missiler, ifølge guvernør Maxim Kozytskij i Lviv. Han gir ingen ytterligere opplysninger, men skriver på sin Telegram-profil at det kommer mer informasjon tirsdag.