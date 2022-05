USA letter på Cuba-restriksjonene

USA fjerner noen Cuba-restriksjoner og gjør det lettere for turister å besøke øya. Arkivfoto: Ramon Espinosa / AP / NTB

NTB

USA øker antall flygninger til Cuba, letter på visumkravene for amerikanske tilreisende og fjerner beløpsgrensen på pengeoverføringer for cubanske immigranter.

Det amerikanske utenriksdepartementet opplyser at det vil fjerne grensen på 1.000 dollar i kvartalet for overføringer til familie og åpne for overføringer til personer utenfor familien, noe som vil støtte cubanske næringsdrivende.

USA åpner også opp for charterflyginger til andre steder enn hovedstaden Havanna.

I tillegg gjeninnføres et program for familiegjenforening, og konsulære tjenester og visumbehandling styrkes

– Med dette tar vi sikte på å støtte cubanernes lengsel etter frihet og større økonomiske muligheter, sier talsperson Ned Price. Han legger til at USA gjentar oppfordringen til Cuba om at landet må løslate politiske fanger og «respektere det cubanske folks grunnleggende rettigheter».

Tidligere president resident Donald Trump skjerpet sanksjonene mot Cuba i hans regjeringstid.

Cubas utenriksminister Bruno Rodríguez omtaler Biden-regjeringens vedtak som et «lite skritt i rett retning». Han legger til at lettelsene ikke påvirker handels-embargoen eller de fleste av tiltakene som Trump innførte.