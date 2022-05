Oppgang Tokyo trass nedtur Wall Street

Trass nedtur på Wall Street mandag, har de fleste børsene i Asia startet handelsdagen i pluss.

NTB

Tokyo-børsen steg tirsdag til tross for at Wall Street dagen i forveien stengte i minus for de fleste nøkkelindekser.