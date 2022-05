Ukraina avslutter kampen i Mariupol – soldater evakueres

NTB

Ukrainas militære styrker avslutter kampoperasjon i den beleirede byen Mariupol sør i landet, og det er gitt ordre om at de gjenværende soldatene skal reddes.

Generalstaben i den ukrainske hæren sier det er gitt ordre om å redde livene til soldatene som var stasjonert ved stålverket Azovstal. I flere uker har de vært omringet og har blitt utsatt for nær kontinuerlige russiske angrep.

President Volodymyr Zelenskyj bekrefter dette og sier at «vi håper å spare livene til våre karer».

– Jeg vil understreke: Ukraina trenger sine ukrainske helter i live. Dette er vårt prinsipp, sa han i en videouttalelse.

Sårende evakuert

Mandag ble Russland og Ukraina enige en våpenhvile for å evakuere sårede ukrainske soldater fra Azovstal-stålverket, og mer enn 260 ukrainske soldater er evakuert.

– 53 alvorlig sårede ble evakuert fra Azovstal til Novoazovsk for medisinsk behandling, sier Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maljar i en uttalelse.

Reuters har publisert bilder av busser som har ankommet Novoazovsk i Donetsk eskortert av prorussiske styrker.

Ytterligere 211 soldater ble hentet ut via humanitære korridorer til en annen russisk-kontrollert by, Olenivka. Disse soldatene blir sendt tilbake til Ukraina som en del av en avtale med Russland om fangeutveksling.

I over 80 dager holdt Azov-regimentet stand i det beleirede stålverket Azovstal. En såret soldat hilser til fotografen fra Azov-regimentet. Bildet er tatt 10. mai. Les mer Lukk

Jobber med å hente ut flere soldater

Russland og Ukraina har de siste dagene forhandlet om en avtale som skulle sikre fri ferdsel for de ukrainske soldatene som er sperret inne i stålverket. Forhandlingene er blitt omtalt som «ekstremt vanskelige» av Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.

Hun opplyste i forrige uke at det var over 1.000 soldater igjen i stålverket, og at hundrevis av disse var såret.

Viseforsvarsminister Maljar sier nå at det jobbes for å hentes ut de gjenværende soldatene som er inne i stålverket.

– Takk til forsvarerne av Mariupol. Ukraina vant avgjørende tid, og de fulgte sine ordre. Men det er umulig å bryte gjennom beleiringen av Azovstal med militære midler, sier hun.

Beleiret i mer enn 80 dager

Det kraftig utbombede stålverket har vært siste skanse for de gjenværende ukrainske styrkene i byen, som har vært beleiret siden kort tid etter at den russiske invasjonen startet 24. februar.

Mange sivile har også hatt tilhold i stålverket, men de fleste av dem ble evakuert den siste måneden med bistand fra FN og Røde Kors.

Den strategisk plasserte havnebyen ble bombet kraftig fra starten av invasjonen. Ved å ta kontroll over byen kunne Russland sikre seg en landbro mellom separatistkontrollerte Donbas til Krim-halvøya, som ble annektert i 2014, og slik kontroll over mer enn 80 prosent av Svartehavskysten i Ukraina.

– Ved å konsentrere fiendens hovedstyrker rundt Mariupol, fikk vi muligheten til å forberede og lage forsvarslinjer, der styrkene våre står klare i dag for å slå tilbake angriperen. Det ga oss kritisk tid til å danne reserver, omgruppere styrker og motta bistand fra partnere, heter det i en uttalelse fra generalstaben i den ukrainske hæren.

Soldatene hylles

Soldatene som var stålverket blir hyllet av det ukrainske forsvaret for de 82 dagene de holdt stand.

– De fulgte ordre og holdt ut mot en overlegen fiende, sier Denys Prokopenko, som er kommandør for Azov-bataljonen, i en videotale ifølge avisen Kyiv Independent.

President Zelenskyj takker soldatene i et innlegg på Telegram.

– Takket være det ukrainske militæret, ukrainske væpnede styrker, etterretning, forhandlingsteamet, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og FN, håper vi at vi vil være i stand til å redde livene til våre folk, skriver han.