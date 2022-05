Sverige har besluttet å søke om Nato-medlemskap

NTB

Sverige søker om medlemskap i Nato. Den historiske beslutningen ble kunngjort av statsminister Magdalena Andersson på en pressekonferanse mandag.

– Vi forlater en epoke og går inn i en annen, sa Andersson da hun redegjorde for regjeringens beslutning. Finland varslet at de vil søke om Nato-medlemskap søndag.

Også lederen for opposisjonspartiet Moderaterna, Ulf Kristersson, deltok på pressekonferansen.

– Dette er en historisk avgjørelse. Det handler ikke om partipolitikk, men om å ta et felles ansvar for landets sikkerhetspolitiske interesser, sa Kristersson.

Sverige og Finland vil sende inn sine søknader til Nato samtidig, men Andersson vil ikke si nøyaktig når det skjer.

– Senest onsdag, sa hun.

Sårbar posisjon

Avgjørelsen om Nato-søknaden ble tatt i et ekstraordinært regjeringsmøte mandag, i etterkant av en debatt om Nato-spørsmålet i Riksdagen.

Statsministeren snakket på pressekonferansen om at Europa nå er i en ny og farlig virkelighet, og at det ikke fins grunner til å tro at utviklingen i Russland vil snu i overskuelig framtid.

– Med svensk Nato-medlemskap heves terskelen for militære konflikter i Sverige og i vårt nærområde. Den felles, vedvarende kraften styrkes i Nord-Europa, sa Andersson.

– Sverige vil være i en sårbar posisjon mens søknaden vår er til behandling, sier hun videre.

Det samme tror Kristersson.

– Vi lever i en farlig tid akkurat nå. Russland vil ikke like at Sverige og Finland blir med i Nato.

Putin: Ingen trussel

Russlands president Vladimir Putin har allerede kommet med en reaksjon på Sverige og Finlands planlagte Nato-søknader. Han mener at det i seg selv ikke utgjør noen trussel mot Russland at de blir med i forsvarsalliansen.

Men Nato kan vente seg en reaksjon dersom de utvider sin militære infrastruktur til de nordiske landene, sier han.

– Dette vil absolutt provosere fram en reaksjon fra oss, sa han mandag i et TV-sendt møte i Den kollektive sikkerhetspakten, en russisk-ledet militærallianse.

Putin sa også at Russland vil «ta hensyn» til Natos planer for større global innflytelse.

Sikkerhetsgarantier

Andersson legger vekt på at Sverige ikke står alene under søknadsprosessen.

– Vi har fått sikkerhetsgarantier fra blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og våre naboland. Vi skal også gjennom denne tiden sammen med Finland, sa hun.

Norge, Danmark og Island varslet i en pressemelding etter Sveriges kunngjøring at landene er klare til å bidra med alle nødvendige midler dersom noe skulle skje før Sverige formelt blir Nato-medlem.

Andersson oppfordrer likevel det svenske folket til å være årvåkne i tilfelle det skulle komme trusler fra Russland i fremtiden.

– Hold deg informert, bruk dømmekraften din. Hver person som sprer desinformasjon risikerer å undergrave Sveriges sikkerhet. Og ikke spre informasjon om Sveriges forsvar, understreket statsministeren.

Støre: – Kan styrke Nato

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller dagen historisk. På en pressekonferanse sa han at han ønsker Nato-søknadene fra både Sverige og Finland velkommen.

– Det er en beslutning som vil styrke Nato, det vil styrke Sverige og Finlands sikkerhet, og dermed vil det styrke Norden og sikkerheten i nord, sa statsministeren.

– Vi blir ett sikkerhetsfellesskap i Norden, og det er et tidsskille for det historiske, nordiske samarbeidet, sa han videre.

Han legger til at Norge er klare til å bistå Sverige og Finland, og at han vil gjøre det han kan for at Stortinget godkjenner dem som medlemmer så fort Nato åpner for at medlemslandenes nasjonalforsamlinger kan gjøre dette.

Bred støtte

Det var et poeng for Andersson at det skulle være bred støtte i Riksdagen for å søke om Nato-medlemskap, selv om ikke Riksdagen stemte over saken.

Alle partiene utenom Vänsterpartiet og Miljöpartiet er for. Det ble klart etter at Anderssons eget parti, Socialdemokraterna, gikk inn for medlemskap søndag.

– Generasjoner av svensker påvirkes uten at folket har vært med i prosessen, sa Vänster-leder Nooshi Dadgostar fra talerstolen i Riksdagen mandag.

Hun kaller det et svik mot velgerne at de ikke har fått si sin mening i saken. Det er nytt valg i september, så avgjørelsen burde ha blitt tatt etter det, mener hun.

– Det er ikke mulig å begrunne dette i sikkerhetspolitikken. Det hadde vært like trygt å ta avgjørelsen i oktober, mener hun.

Respekt

– Jeg er trygg på at det er støtte for Nato-medlemskap i det svenske folket, sa Andersson på pressekonferansen.

Hun sa også at hun har forståelse for at det ikke er alle i Sverige som ønsker at landet skal gå inn i forsvarsalliansen, og at mange har stusset seg over at beslutningen har kommet såpass fort.

– Jeg har respekt for det. Man kan ha en annen mening om Nato uten at det betyr at man bryr seg mindre om Sverige.

Nato-diskusjonen i Sverige skjøt fart da Russland invaderte Ukraina 24. februar. Avgjørelsen om å sende en søknad kom mindre enn tre måneder etterpå.