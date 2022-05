Svenske og danske jagerfly på vingene for å avskjære russisk fly

Et russisk propellfly av typen AN-30 krenket svensk luftrom 29. april og ble fotografert av svenske jagerfly.

NTB

Sveriges forsvarsminister varsler en diplomatisk reaksjon etter at et russisk fly skal ha krenket svensk luftrom. Også dansk luftrom skal ha blitt krenket.

Svenske jagerfly gikk på vingene og avskar det russiske flyet da det krenket svensk luftrom sør for Blekinge fredag kveld, opplyser Försvarsmakten lørdag kveld.

De sier at svenske Jas 39 Gripen-fly fulgte hele hendelsen og fotograferte flyet, som var av typen Antonov An-30. Det er et rekognoseringsfly utviklet i det tidligere Sovjetunionen.

– Vi så at de var på vei, vi var raskt oppe, vi møtte dem og var der hele tiden, sier forsvarets pressetalsperson Therese Fagerstedt.

Kortvarig

Flyet befant seg øst for Bornholm og fløy deretter mot svensk territorium.

I en kortere periode krenket flyet svensk luftrom for siden å forlate området, skriver det svenske forsvaret.

Også det danske luftrommet ble kortvarig krenket, opplyser Forsvarets Operationscenter. Det fikk danske jagerfly på vingene. Men før de var kommet opp i høyden, hadde de russiske flyene fløyet videre inn i svensk luftrom, heter det fra Danmark lørdag kveld.

STOCKHOLM, SVERIGE 20220310. FinansminisSvensk suverenitet skal alltid respekteres, understreker forsvarsminister Peter Hultqvist (til høyre) lørdag kveld. Her er han på en pressekonferanse sammen med statsminister Magdalena Andersson i mars, da regjeringen foreslå å styrke forsvaret. Les mer Lukk

– Uprofesjonelt

Forsvarsminister Peter Hultqvist kaller handlingen uakseptabel.

– Vi kommer selvsagt til å svare diplomatisk på dette. Opptredenen er uprofesjonell og spesielt upassende med tanke på den totale sikkerhetssituasjonen, sier Hultqvist i en skriftlig kommentar til nyhetsbyrået TT.

– Svensk suverenitet skal alltid respekteres, tilføyer han.

På spørsmål om forsvaret mener russerne handlet med overlegg, svarer Fagerstedt at det er vanskelig å avgjøre. Men i seg selv kan en flygning så tett opp mot svensk luftrom trolig betraktes som en markering fra russisk side, påpeker hun.

Økt Nato-støtte

2. mars sa det svenske forsvaret at i alt fire russiske fly krenket svensk luftrom øst for Gotland. Det svenske flyvåpenet sendte jagerfly for å avskjære dem og kalte det en bevisst handling.

De siste ukene har Nato-debatten som våknet til liv i Sverige etter Russlands invasjon av Ukraina, skutt fart.

Andelen svensker som mener landet bør bli medlem av Nato, har i år økt fra 33 til 54 prosent, ifølge meningsmålinger. I Finland er Nato-støtten enda høyere.

Regjeringene i begge land ventes å ta en beslutning i løpet av mai om hvorvidt de ønsker å søke om medlemskap i forsvarsalliansen.

Norge ikke krenket

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev har tidligere antydet at atomvåpen kan bli utplassert i østersjøområdet hvis Finland og Sverige blir med i Nato.

De to nordiske landene har i dag et nært samarbeid med Nato.

Det har ikke vært noen krenkelser av norsk luftrom, bekrefter major Elisabeth Eikeland, Forsvarets operative hovedkvarters pressevakt.

– To norske fly har i mange tiår stått på vakt på vegne av Nato. Vi er parat 24/7 til å løse oppdrag som måtte komme, men det var ikke nødvendig denne gangen, sier hun til NTB sent lørdag kveld.