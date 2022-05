Zelenskyj: Forhandlingene med Russland kan kollapse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er stor sjanse for at fredssamtalene med Russland ikke gjenopptas. Foto: Efrem Lukatskij / AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er høy risiko for at fredsforhandlingene med Russland kollapser.

Det har ikke vært samtaler ansikt-til-ansikt mellom Russland og Ukraina siden 29. mars, og forhandlingsklimaet har blitt betydelig dårligere i tråd med anklager om krigsforbrytelser begått av russiske styrker, skriver Sky News.

Moskva avviser alle anklagene. I samtale med polske journalister fredag, uttrykte Zelenskyj seg pessimistisk om sjansene for fortsatte samtaler med Russland.

– Risikoen for at samtalene tar slutt er høy på grunn av hva de har etterlatt seg. Inntrykket er at de har en egen bok om måter å drepe folk på, siteres han på av Interfax.