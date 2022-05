Overgrepsdommen mot Ghislaine Maxwell opprettholdes

Det lyktes ikke for overgrepsdømte Ghislaine Maxwell å få dommen omgjort. Dermed venter straffeutmåling i juni. Hun er dømt for å rekruttert jenter som så ble utsatt for seksuelle overgrep av milliardæren Jeffrey Epstein (til venstre på bildet). Foto: John Minchillo / AP / NTB

Les mer

Lukk