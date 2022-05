Nansenskolen hyller Montenegros nye statsminister

NTB

Montenegros nye statsminister Dritan Abazovic er en venn av Nansenskolen og vil bygge et samfunn på Balkan i Nansens ånd, mener lærer ved skolen.

33-åringen ble torsdag valgt til ny statsminister i Montenegro. Han lovprises av lærer Steinar Bryn på Nansenskolen, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Abazovic har besøkt skolen to ganger, skriver avisa.

– Gjennom Dritan er det en direkte kobling mellom Lillehammer, Nansenskolen og Montenegro, sier Bryn, som er lærer i internasjonal politikk på Nansenskolen.

Han sier Abazovic vil bygge et samfunn for alle på Balkan.

– Dette er et stort. At Dritan, som er albaner, en minoritet som utgjør fem prosent av befolkningen, blir statsminister i Montenegro, er et viktig politisk gjennombrudd på Balkan. Han leder en koalisjonsregjering som består av det bosniske, det kroatiske og det mer moderate proserbiske partiet. Han representerer på alle måter en ny kurs som tar et kraftfullt oppgjør med korrupsjon og nasjonalisme, sier Bryn.

Abazovic har dannet det som omtales som en provestlig regjering i vestlige medier. Det skjer etter at den proserbiske regjeringen ble kastet i februar.

– Jeg er en stor optimist og jeg tror på en lys framtid for vårt Montenegro. Vi må alle gjøre en innsats så Montenegro blir det neste medlemslandet i EU. Og vi bør ikke vente for lenge, sa Abazovic i nasjonalforsamlingen torsdag ifølge AP.